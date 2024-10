Demanen dos anys de presó per vendre tabac de contraban a Espanya

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una organització criminal que distribuïa tabac per Espanya va caure el 2020. Llavors es van detenir sis implicats del costat andorrà, que van passar per un judici ràpid i van ser condemnats. Per la banda espanyola de l’operació, l’encarregat de vendre el producte no va tornar al país d’ençà que van caure els seus companys i no va poder ser controlat. Ara, la Fiscalia li demana dos anys de presó, deu mesos ferms i la resta intercanviables per una expulsió del Principat durant set anys i una multa de 300.000 euros.