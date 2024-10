Cap andorrà a la zona afectada per l'huracà Milton a Florida

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern no té constància de cap andorrà que resideixi en la zona afectada per l'huracà, ni tampoc cap resident o nacional desplaçat al sud de Florida, Estats Units. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu Guillem Casal, afirmant també que l'executiu ha contactat amb les agències de viatges del Principat per confirmar que cap andorrà es troba en la zona on l'huracà impactarà avui. Casal ha aprofitat per recordar el telèfon d'emergències consulars (324292), per qualsevol resident que es trobi fora del país i en una localització en perill.

L'huracà Milton s'espera que sigui una de les tempestes més potents en colpejar l'oest de Florida en l'últim segle. L'huracà, que s'ha anat movent entre categoria 4 i 5, s'espera que toqui terra en categoria 3 o 4, però amb una major dimensió, la qual cosa suposaria una major destrossa. Milers de persones ja han estat evacuades o es troben en refugis habilitats per l'estat.