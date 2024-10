Els webs d'informació turística es fan accessibles a persones amb diversitat funcional

Els serveis dels webs per a persones amb diversitat funcionalAT

Els webs d'informació turística d'Andorra Turisme i els comuns incorporen des d'aquesta setmana canvis per fer-les accessibles digitalment per a persones amb diversitat funcional. Les millores s'han fet amb un mòdul específic per facilitar la navegació a les persones amb diferents graus i tipus de diversitat, segons ha fet públic Andorra Turisme.

El mòdul anomenat ACCTUA s'activa a petició de l'usuari i inclou diversos modes de navegació segons si les persones que el fan servir tenen alguna discapacitat sensorial, motriu o paràlisi cerebral. Andorra Turisme destaca que aquesta millora tecnològica se suma a projectes com Parlapp, Blind Explorer o els plafons dels miradors ecoturístics, implementades en els últims anys.