Ràfegues de 126 km/h a la Tossa d'Espiolets, i de 93 km/h a la Comella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els vents forts que anunciava ahir la previsió van deixar ràfegues màximes de 126,4 quilòmetres per hora a la Tossa d'Espiolets, de 125,6 quilòmetres per hora a la zona de les antenes del port d'Envalira i de 92,9 quilòmetres per hora a la Comella, segons informa Meteorologia aquest matí. El servei indica que aquests indrets es van veure més afectats per les ventades perquè són els més exposats al vent de sud-oest que va bufar ahir.

La tempesta va anar acompanyada de desenes de llamps que van impactar per tot el territori amb trons de força intensitat, especialment un que es va sentir poc després de les deu de la nit. El servei meteorològic detalla que les precipitacions van acumular 34 mm a Perafita, 31,5 mm al Bony de les Neres, 28,8 mm al Roc de Sant Pere i 25,2 a la Tossa d'Espiolets.

Precipitacions de pluja acumulada anitMeteo

Meteorologia exposa que les temperatures dels últimes dies estan per sobre del que seria habitual en aquesta època, i en concret avui la diferència és de 2 graus més en el cas de les mínimes i d'1 grau les màximes, respecte a la mitjana climàtica. La previsió fixa en 20 graus la màxima avui al centre del país i en 7 graus al Pas de la Casa, en una jornada de clarianes a mig matí i boira a la tarda als cims, que podria deixar alguna gotellada.

El pronòstic de dimecres anuncia inestabilitat a la tarda per la circulació de l'ex-huracà Kirk que portarà pluges, més intenses a la nit, i un augment del vent. Les ràfegues podrien assolir els 55 quilòmetres per hora al fons de vall. Els termòmetres oscil·laran entre els 11 i els 18 graus al centre i entre els 2 i els 8 graus al Pas.