Pirineu Viu es manifestarà a la Seu d’Urgell a l’inici del pont de la Puríssima

Pirineu Viu va convocar ahir una manifestació per al 6 de desembre a la Seu d’Urgell sota el lema Per un Pirineu Viu, habitatge digne!. La convocatòria té de rerefons el problema d’habitatge que concerneix tota la zona muntanyenca, des dels enclavaments catalans de l’Alt Pirineu i l’Aran, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès fins a Andorra, que, segons els organitzadors, té un paper clau en l’augment de preus a la regió pirinenca.

La convocatòria, que també compta amb el suport de la Coordinadora per l’Habitatge Digne d’Andorra, s’ha fet a la Seu d’Urgell per facilitar la participació dels treballadors andorrans en la manifestació. La plataforma considera “molt greu” el problema de l’especulació immobiliària i urbanística a Andorra i creu que, malgrat l’aplicació de les pròrrogues i el nou projecte de llei òmnibus en marxa, el mercat continua “tensat”.

“Les feines són precàries i el preu de l’habitatge, disparat. El jovent que marxa no pot tornar” Núria Ferrando, Portaveu Pirineu Viu

A més, constaten que “a les treballadores se les fa fora de casa o se’ls apuja el lloguer amb diferents trampes i abusos”, cosa que “continua expulsant treballadors d’Andorra cap a l’Alt Urgell i, en conseqüència, el preu dels habitatges a l’Urgell augmenta”. Les organitzacions de banda i banda de la frontera afirmen que “ens voldrien dividits, però s’han trobat que les treballadores de l’Alt Urgell i d’Andorra anem plegats per combatre l’especulació”.

La manifestació va ser convocada per una trentena d’organitzacions, entre les quals destaquen sindicats d’habitatge, grups ecologistes, col·lectius transfeministes, sindicats laborals i casals i ateneus pirinencs. Acompanyen les denúncies amb dues dades: la primera, que “al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant”; i la segona, que un 60% de l’habitatge siguin segones residències, fet que titllen d’“inacceptable”. Una de les portaveus de la plataforma, Núria Ferrando, va indicar que “el jovent del Pirineu es veu obligat a anar a estudiar a fora i que, un cop acaba els estudis, difícilment pot tornar a casa perquè l’oferta laboral és precària i el preu de l’habitatge, disparat”. Afegeix que “ja s’ha acabat l’època en què la gent pensava que vivíem del turisme i, en canvi, ara és una evidència que el turisme ens fa fora de casa”.