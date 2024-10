Montaner critica que es destinin 545.000 euros al pla de comunicació sobre l'acord amb la UE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carine Montaner assegura que estan "sorpresos per l'elevat cost de la campanya de comunicació sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea" que arribarà a 545.213,58 euros, segons figura en la resposta del Govern a una pregunta de la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant. I critica que "el Govern es preocupi més del màrqueting de la seva imatge que de l'impacte real que tindrà l'acord sobre l'economia andorrana" i afegeix que el pressupost dedicat "al màrqueting diu molt de l'acció i les prioritats del Govern".

L'executiu exposa en la resposta publicada al Butlletí del Consell General que fins al setembre s'ha executat un pressupost de 419.863,38 euros per a la comunicació o organització de les reunions informatives de l'acord, pel qual s'ha pagat a 33 empreses, "31 de les quals són operadors andorrans i dos són forans". El Govern explica que es preveu a més una despesa de 125.450,20 euros per a la producció de la campanya informativa que començarà a la Fira d'Andorra la Vella, que s'abonarà a una dotzena d'empreses, de les quals onze són del país. I detalla que el més de mig milió d'euros correspon a les despeses per la creació d'una estratègia de comunicació, a la gestió de les xarxes socials, a la producció de contingut per a les xarxes socials, a les millores a la web, a la realització i edició de vídeos i càpsules informatives i a la compra d'espais publicitaris en els mitjans d'Andorra per difondre les reunions.

Montaner afirma que el que més preocupa a la formació que lidera "és que la campanya que té l'objectiu de convèncer els andorrans dels beneficis de l'acord i promoure el vot afirmatiu en el referèndum s'ha encarregat a una empresa de Barcelona, AMT, investigada judicialment per un frau electoral vinculat a la Federació Catalana de Futbol". I destaca que aquesta empresa rep 171.000 euros pels serveis contractats pel Govern.

La líder d'Andorra Endavant afirma que aquests recursos "haurien estat millor destinats a encomanar diversos estudis d'impacte per part de gabinets jurídics i econòmics especialitzats" per avaluar "millor" els efectes de l'acord sobre la societat andorrana.