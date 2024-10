Les pistes faciliten habitatge a la meitat dels temporers

Un dels allotjaments que els últims hiverns han servit d’habitatge per a treballadors temporers de l’esquí –concretament, per a contractats per Saetde– han estat la quinzena de pisos propietat del comú d’Encamp al Pas de la Casa. Aquests immobles s’han perdut en favor del parc públic de lloguer assequible promogut pel Govern, fruit de l’entesa entre l’administració central i la parroquial. Però s’han trobat alternatives per mantenir-ne la cobertura i els camps de neu garanteixen aquesta campanya 1.170 places d’allotjament que representen, aproximadament habitatge per a la meitat dels treballadors que es contractaran. Cal tenir en compte, però, que part de les plantilles les formen residents a Andorra. Des de Grandvalira Resorts, van destacar els “grans esforços” dels departaments de recursos humans de les diferents societats integrades a la marca conjunta per tal de facilitar on viure –siguin hotels, aparthotels o pisos– als treballadors arribats de fora en un context que segueix sent molt complex.

La previsió del sector de la neu és comptar amb una plantilla de temporada global de 2.259 persones –una xifra molt similar a la de l’hivern passat i que inclou també els serveis de restauració i atenció al públic–, però es remarca la continuïtat d’un gran gruix de l’equip. El percentatge de repetidors d’altres campanyes se situa en el 73%, quan l’any passat s’estava al tomb del 70%. Els temporers d’hivern elevaran a vora 2.900 les persones que treballen a Grandvalira Resorts.

Les quotes d’immigració necessàries per afrontar la temporada d’hivern s’abordaran en la propera reunió del Consell Econòmic i Social prevista, per dilluns vinent. La Confederació Empresarial està reunint-se amb els diferents sectors empresarials concernits per copsar les seves demandes i traslladar-les al Govern. Els hotelers demanen al voltant d’un 5% més de treballadors dels que van arribar l’any passat per la temporada i que es prengui com a referència el contingent del 2022. El motiu és que l’hivern passat el consum de permisos va ser inferior fruit de la flexibilització que havia permès el pas amb bastant facilitat de treballadors de la quota de temporada a la general. Com que ara s’ha tornat a les regles anteriors –cal acreditar quatre anys d’experiència laboral en el sector en què s’aspira a treballar per fer el salt–, els hotelers demanen també la referència anterior. La dada exacta sobre quants empleats necessitarà el sector hoteler no està calculada, però el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, va comentar que tret que Govern “de sobte redueixi a 1.000 places la quota”, no és un tema que preocupi excessivament els empresaris tenint en compte la possibilitat d’ampliar en un 30% el nombre de permisos en cas que se n’acrediti la necessitat. La temporada passada, el global de permisos concedits per a la neu, l’hoteleria, la restauració i el comerç va sumar-ne 5.512, un 12% més dels aprovats la campanya anterior que es podien ampliar en un 30% com es preveu sempre. Però el consum d’autoritzacions de temporada va acabar sent inferior a l’inicial: Immigració va tramitar 4.942 permisos, un descens que s’explica per l’increment de disponibilitat de mà d’obra. És per això que la demanda és que l’executiu –que sol valorar quants treballadors s’han acabat contractant l’any anterior– prengui com a referència les dades de la temporada 2022/2023.

El proper Consell Econòmic i Social també ha d’abordar la negociació salarial. Després de les declaracions del secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, posant en dubte que hi pugui haver un acord amb la patronal, la CEA es va limitar a referir-se al posicionament que sol defensar, contrari a la intervenció del Govern –que consideren que només ha d’estar circumscrita a fixar el sou mínim anual– i partidari que la negociació s’abordi per sectors i no pas de manera generalitzada. La patronal està ara mateix tractant la necessitat de mà d’obra hivernal amb els sectors, però també s’està parlant de salaris i de la llei òmnibus, segons van comentar.

