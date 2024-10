Formació als docents en salut mental per ajudar els alumnes

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La salut mental com un dels reptes principals del sector educatiu. Aquest va ser el missatge que va traspassar de l’acte d’inauguració del curs escolar. En el seu parlament, el ministre d’Educació, Ladislau Baró, va dir que des del ministeri s’impulsaran formacions perquè els docents tinguin eines per abordar els problemes psicològics de l’alumnat. “Tot i que les escoles no han de tenir un paper sanitari, entenem que han de comptar amb un cert coneixement per poder comprendre mínimament el que passa”, va explicar Baró.