La Fiscalia demana 2 anys de presó a un acusat de contraban de tabac

Publicat per Àlex Ripoll

Un acusat de distribuir tabac provinent d'Andorra pel País Basc s'enfronta a una pena de 2 anys de presó. Del total, 10 mesos serien ferms i la resta se substituiria per 7 anys d'expulsió del país. A més, també han demanat una multa de 300.000 euros a l'acusat.

Els fets imputats van ocórrer entre el 2019 i el 2020, quan es va formar una organització criminal per moure tabac entre Andorra i Espanya. L'estructura estava formada per dos germans, encarregats de transportar a peu el tabac per la frontera, per la zona d'Arcavell; la parella d'un dels germans, que feia gestions per adquirir el tabac a una tenda del país; un home que era el cap de les operacions a Andorra i traslladava el contraban des d'Arcavell fins al País Basc; la parella de l'home, que feia tasques de vigilància i de conducció; i l'acusat, que presumptament distribuïa el tabac pel País Basc i pagava les comandes.

Tots menys l'encausat ja van ser processats i condemnats per un judici ràpid, però l'acusat no va poder ser detingut, ja que no es trobava a Andorra i, de fet, no se li ha pogut prendre declaració en cap moment del procediment. Tampoc al judici, al qual no ha comparegut.

Pel que fa a la defensa, han demanat que la pena sigui d'1 any, el qual se substitueixi per 5 d'expulsió.