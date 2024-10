Els pisos del Pas 'punxen' amb només dos sol·licituds

Publicat per Dolors Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera convocatòria d'adjudicació de pisos públics de lloguer assequible ha tingut un èxit més que discret. Els pisos del Pas propietat del comú d'Encamp que ha cedit al Govern només han tingut dues sol·licituds, que es garanteixen l'habitatge. La resta es retornaran al comú d'Encamp perquè els segueixi destinant com els últims hiverns a temporers. Aquesta oferta era particular perquè no es tractava formalment de pisos del parc promogut per l'executiu i, per tant, no es penalitzarà a les persones inscrites al registre per accedir a un d'aquests habitatges i que han deixat passar aquesta oportunitat. Cal recordar que el reglament fixa que si es deixen perdre dues convocatòries la persona inscrita perd l'opció de continuar al registre.

I explicar l'estat de situació del registre i les primeres incorporacions d'unitats immobiliàries al parc públic era l'objectiu principal de la roda de premsa que han protagonitzat aquesta tarda la ministra Conxita Marsol i la directora de l'Institut de l'Habitatge, Marta Alberch. Fins divendres passat s'havien formalitzat 354 inscripcions però només 52 han obtingut el vistiplau perquè compleixen tots els requisits; dues centenars s'han rebutjat i 73 estan en procés de valoració. Marsol ha puntualitzat que els requisits s'aniran revisant però ja es dona per fet que tenint en compte el volum d'acceptacions aquest any es podrà donar resposta a totes aquestes unitats familiars amb la setantena de pisos que es preveu que estiguin disponibles d'aquí a final d'any. Els primers, quatre situats en un edifici de l'avinguda Verge de Canòlich que seran per a famílies perquè tenen 3 habitacions. Després s'hi sumaran el 27 de l'antic hotel Àrtic, 27 més a Canillo i els 11 de Roureda de Sansa.