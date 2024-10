Canillo pagarà 2,2 milions en 15 anys a Encamp pel telecadira

El comú de Canillo pagarà 125.000 euros anuals al comú d’Encamp durant els propers 15 anys pel telecadira del pla de les Pedres, propietat d’Ensisa i situat en territori encampadà. El conveni també preveu el pagament de 300.000 euros en compensació pels últims 20 anys. El 2004, arran de la unió dels dos sectors de Grandvalira, va acordar-se que Canillo pagaria un preu just pel giny, però aquest punt del pacte no va aplicar-se mai. Si se sumen tots els imports, el comú de Canillo haurà de transferir 2.175.000 euros al comú d’Encamp pel telecadira. La qualitat a pagar s’haurà d’ajustar cada any amb l’increment de l’IPC anual.

El conveni autoritza el comú de Canillo a mantenir l’equipament, d’una superfície de 510.834 metres quadrats i explotat per Ensisa, la societat que gestiona les pistes d’esquí de la parròquia, fins al 31 d’octubre del 2040. L’acord arriba després de mesos de negociacions i d’anàlisi de més de dues dècades de convenis, sentències judicials i estudis econòmics. El terreny on s’alça el telecadira va estar en disputa entre les dues parròquies com a mínim des de mitjan segle XVII fins que la sentència de Concòrdia, dictada l’any 2000, va confirmar que la propietat era d’Encamp.

El conveni es podrà renovar si les dues parts hi estan d’acord. En cas que el comú d’Encamp decidís rescindir-lo de manera unilateral, hauria de compensar el comú de Canillo per l’import pendent d’amortització de les inversions en el telecadira. El pagament s’haurà d’efectuar en el moment de la resolució, ja sigui a la finalització del termini principal del conveni o de les possibles pròrrogues. A partir del desè any de conveni, les inversions hauran de tenir l’autorització del comú d’Encamp.

El 21 de març d’aquest any, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, van signar un protocol d’entesa al santuari de Meritxell, tradicionalment identificat com un territori neutral. L’acord, rubricat sota l’atenta mirada dels síndics, Carles Ensenyat i Sandra Codina, fixava un termini de sis mesos per resoldre els litigis entre totes dues administracions.

Els cònsols van remarcar ahir, a la roda de premsa per presentar els termes del conveni, que les parts tenien la voluntat clara d’arribar a un acord. “Hi ha hagut, per part dels dos costats, la voluntat d’arribar a una bona entesa que, al cap i a la fi, és en benefici del país”, va afirmar Alcobé. El mandatari va destacar, a més, que “una negociació comporta cessions per les dues parts, i es tracta de saber si aquestes estan justificades o si es poden arribar a compensar per allò que aconseguim. En aquest cas, crec que el que aconseguim és llargament superior a les cessions que hem fet cada comú”.

Per la seva part, Mas va assegurar que el conveni és “un acord just i assumible per les dues parròquies” i que “assegura una bona convivència i entesa, seguretat jurídica, per una banda, i el cobrament d’un preu just per l’ocupació i explotació del telecadira, per l’altra, que no hem tingut els darrers 20 anys, i que tant s’ha dilatat en el temps per la manca d’entesa”. En definitiva, va concloure la cònsol, “hem establert un preu, unes condicions i un termini per tancar definitivament aquest conflicte”.

El conveni el va aprovar ahir el consell de comú de Canillo. El d’Encamp ho farà a la pròxima sessió ordinària, prevista per al 31 d’octubre.

Ara només faltarà trobar una solució per uns altres dos conflictes històrics: el dels terrenys del pic de Maià i el del riu de Massat. El primer està judicialitzat. Del segon, els cònsols van apuntar que no es descarta parlar-ne més endavant.

EL CONVENI

1 ENCAMP COBRA UN PREU JUST PER L'EQUIPAMENT

Encamp, propietari dels terrenys, cobrarà un preu just a Canillo pel telecadira del pla de les Pedres, propietat d’Ensisa. L’import és de 125.000 euros anuals.

2 UN CONFLICTE D EMÉS DE 20 ANYS, RESOLT

El 2004 va acordar-se que Canillo pagaria un preu just a Encamp pel giny. El conveni posa fi, per tant, a 20 anys de discrepàncies.

3 UN ACORD "JUST I ASSUMIBLE" PER LES PARTS

Alcobé i Mas van coincidir que els termes del conveni són justos i assumibles per les parts. Tots dos comuns aprovaran el text en sessió de consell.