Signats els últims convenis per impulsar l'expedient judicial electrònic

El Consell Superior de Justícia ha fet un pas més per facilitar l'impuls de l'expedient judicial electrònic (EJE). Aquest matí, tal i com ha informat a través d'un comunicat, els cònsols de les set parròquies i el president del CSJ, Josep Maria Rossell, han signat els darrers convenis previstos per la posada en marxa del Portal de Serveis al Professional (PSP), "pas indispensable per assolir l'èxit en la implementació d'aquesta eina digital".

Segons recull l'escrit, la signatura d'aquest conveni ha de permetre que es pugui fer la gestió telemàtica integral dels expedients judicials per part dels diferents òrgans judicials i de qualsevol altra persona física o jurídica que intervingui en el procés. "El desplegament de la seu judicial electrònica s'ha preparat perquè els professionals puguin adquirir els coneixements necessaris, per a que obtinguin el suport necessari que els faciliti l'accés a l'EJE".