El comú d’Encamp ha renovat la concessió del bar-restaurant de la plaça dels Arínsols per quatre anys més. El cànon anual que l’establiment haurà d’abonar a la corporació és de 15.600 euros. El contracte es podrà prorrogar per un període de com a màxim dos anys.