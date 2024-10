Radars nous a Incles i la Margineda per millorar la detecció d’infraccions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La secretaria d’Estat de Transports i Mobilitat ha licitat la renovació de dos dels setze aparells de control de velocitat fixos que ara mateix es distribueixen per la xarxa viària: són els situats a la CG-1, a la Margineda, i a la CG-2, a Incles. El motiu és que es tracta de dos radars que es consideren obsolets i que s’ha d’instal·lar maquinària amb tecnologia més avançada que permeti una detecció més precisa de les infraccions de velocitat i, per tant, reforçar la seguretat viària en els dos trams. Els cinemòmetres controlaran els dos sentits de circulació (quatre carrils en el cas de la Margineda i tres en el d’Incles). Això ja és aixi en el radar actual de la CG-1 però no en el de la CG-2, que ara només vigila el sentit descendent.