Un petit incendi de matinada deixa una finestra trencada a Santa Coloma

Un incendi ahir a la nit es va saldar amb una finestra trencada a la zona de darrere de l’hotel Garden, a Santa Coloma. Segons va explicar el servei de bombers, l’alerta pel foc es va produir als voltants de les dues del matí quan van començar a cremar unes andròmines que hi havia a la zona.

Les causes del foc es desconeixen, ja que a la zona no hi havia res que aparentment hagués pogut provocar-lo, segons va dir el cos de bombers. Algunes de les hipòtesis que es plantegen són que hagi estat fruit d’una burilla mal apagada o d’una barbacoa que es trobava a la zona.