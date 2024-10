Onze detinguts per venda i consum de cocaïna

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha arrestat vuit homes i tres dones residents al país en controls que s'han fet des de dimarts de la setmana passada fins aquest matí per delicte de tràfic, cessió i consum de cocaïna. Els detinguts tenen entre 28 i i 61 anys i van ser identificats arran d'un control que van fer els agents a l'exterior d'un local d'oci nocturn del Tarter el gener passat en presenciar una transacció de droga. Aquella intervenció es va saldar amb la detenció d'un home de 51 anys com traficant de cocaïna i un altre per comprar la substància, que es trobava en possessió de 6,1 grams.

El cos de seguretat indica que es va obrir una investigació després de l'arrest de dos homes relacionats amb la venda d'estupefaents al Tarter i una vegada judicialitzat el cas s'ha identificat els onze detinguts ara. El servei d'ordre explica que se'ls acusa d'estar implicats en la xarxa de compravenda i han estat detinguts amb l'autorització de la batlle instructora.

Dos dels arrestats estan acusats de tràfic i consum de cocaïna, sis de cessió i consum dels estupefaents, i tres més de consum.