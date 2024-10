Les matriculacions acumulen un 9,8% de baixada aquest any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les matriculacions de vehicles han tornat a descendir al setembre i continuen amb la tendència a la baixa d'aquest any que se situa un 9,8% per sota dels primers nous mesos del 2023. Les operacions acumulades aquest exercici sumen 2.767, que representen una caiguda de 299 respecte ales 3.066 del mateix període del 2023, segons publica Estadística. El descens més importat s'ha registrat en la categoria d'altres, amb un 15,1% menys, i en la de turismes, que disminueix un 13,5% amb una variació absoluta de 261 per sota dels 1.940 anteriors.

L'evolució del setembre mostra un negatiu del 3,8% en passar de 293 a 282 matriculacions, amb una baixada del 10,1% en turismes, 18 unitats menys. Les operacions de camions i camionetes han pujat un 22,2%, que correspon a 6 vendes més per a un total de 33. I també s'han matriculat més motocicletes i ciclomotors, amb un 3,7% d'increment i 85 unitats venudes. Aquesta categoria creix en el conjunt de l'any en un 4,5%, ja que s'ha augmentat de 292 a 305 operacions.

L'informe d'Estadística indica que la baixada de matriculacions és més n notable en els vehicles de gasoil, tant en al setembre com en el conjunt de l'any amb un negatiu del 16,7%, que es concreta en un descens de 526 a 438. La gasolina continua sent el tipus d'energia de la majoria de les vendes amb una suma de 1.622 durant el 2024, tot i que van a la baixa amb un 8,9% menys respecte al 2023.

Els vehicles elèctrics han sumat 16 matriculacions al setembre, 4 més que l'any passat. i en el conjunt de l'exercici n'arriben a 112, dues unitats per sobre dels nou mesos anteriors. També pugen els híbrids det tos els tipus menys els de gasolina endollable durant l'últim mes analitzat per Estadística, i en el global del 2024 només pugen els de gasoil endollable, amb una unitat més.