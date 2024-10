L’USdA veu improbable que s’arribi a un acord per millorar els salaris

Verificat per

L’USdA creu que no s’arribarà a cap acord per augmentar els salaris abans que finalitzi l’any. Ho va explicar el secretari general, Gabriel Ubach, que va apuntar que els posicionaments a hores d’ara entre sindicat i patronal es troben molt allunyats. Ubach va explicar que des de la CEA “no tenen cap intenció” d’arribar a un acord pels salaris i que ja els està bé que sigui el Govern el que ajusti el sou mínim segons l’IPC i es quedi aquí la millora.

A final de l’any passat Govern va promoure que el Consell Econòmic i Social comencés a reunir-se des de principis del 2024 per tal d’arribar a un consens sobre les retribucions amb temps. No obstant això, Ubach creu que a aquestes reunions l’USdA ha estat assistint en qualitat “d’informats” i que en cap moment hi ha hagut intenció real de modificar els salaris.

“Des de la CEA no tenen cap intenció d’arribar a un acord pels salaris” Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA

La proposta del sindicat era augmentar el salari mínim fins als 1.500 euros i a partir d’aquí negociar una pujada sectorial de la resta de salaris tal com va proposar la CEA a les primeres reunions. Tanmateix, segons va explicar Ubach, aquesta opció ara per ara no està sobre la taula.

L’actitud passiva de la CEA estaria alineada amb la voluntat de Govern, va denunciar el representant sindical. Ubach va remarcar que l’executiu “riu les gràcies” als empresaris i que per culpa d’això el país ha arribat a la situació que té actualment, tant a nivell de sous com d’habitatge.

El següent Consell Econòmic i Social per continuar amb les negociacions serà el 14 d’octubre.