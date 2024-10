Els comuns van tancar el 2023 amb ingressos i despeses rècord

El pes dels comuns sobre el total d’ingressos del sector públic va passar del 15% el 2022 al 26,6% el 2023, segons destaca l’últim informe econòmic de la Cambra de Comerç. En l’exercici de l’any passat les administracions van ingressar uns 799 milions d’euros, de què 212,5 milions corresponen als comuns. L’informe recalca que aquesta xifra és la més elevada des de l’inici de la sèrie, que es remunta al 1990.

El 2022 els ingressos dels set comuns van pujar a 194,2 milions d’euros. En un any, per tant, l’increment ha estat del 9,4%. Per parròquies i en termes relatius, on més han augmentat els ingressos ha estat a Ordino (34,8%), ja que el 2022 la liquidació va ser de 13,3 milions d’euros i, el 2023, de gairebé 18 milions. També destaca la Massana, amb un creixement del 23,6%, és a dir, de gairebé 22 milions d’euros a uns 27,2 milions.

Tot seguit trobem Andorra la Vella (17,9%), que el 2022 va ingressar 48,4 milions d’euros i, el 2023, 57 milions i, estalonant-la, Sant Julià de Lòria, on l’increment va ser del 17,8% en termes relatius i de 17 milions d’euros a 20 milions, en xifres exactes. A Encamp la variació va ser més modesta –de 32 a 35 milions d’euros, un augment del 9,6%–. A Canillo (-12,8%) i Escaldes-Engordany (-8,4%) el creixement ha estat negatiu. En el primer cas, els ingressos van passar de 26,4 23 milions d’euros. En el segon, de 35,1 a 32,2 milions.

IMPOSTOS DIRECTES

L’augment dels ingressos s’explica, sobretot, per l’increment dels impostos directes (13%) respecte de l’exercici del 2022. En aquest epígraf s’inclouen impostos com el de la construcció, el de rendiments arrendataris, el d’activitats comercials, empresarials i professionals, el de la propietat immobiliària i el tradicional de foc i lloc. En xifres absolutes, el 2023 els comuns van ingressar 47,6 milions d’euros en impostos directes, de què gairebé la meitat (20 milions) va recaptar-los Andorra la Vella. El 2022 la recaptació total en impostos directes dels comuns va ser de 42,1 milions d’euros.

Pel que fa a les despeses dels comuns, el 2023 van registrar un creixement del 21,1%. En xifres absolutes, la xifra va passar de 174,8 milions d’euros a un màxim històric de 211,7 milions. A més, el pes de les despeses dels comuns en el total de despeses del sector públic va augmentar del 13,6 al 28,1% en un any. Els comuns i el Govern van gastar, el 2023, 735,3 milions d’euros. Si s’analitza la sèrie històrica, s’observa que la despesa dels comuns s’ha doblat en deu anys, ja que el 2013 fregava els 100 milions d’euros.

El creixement de les despeses dels comuns s’ha produït de manera generalitzada en tots els capítols. Tot i això, més de la meitat (57%, concretament) de l’increment de les despeses correspon a inversions reals. És a dir, que dels 36,9 milions d’euros que els comuns van gastar més que el 2022, uns 21 van ser inversions. L’evolució de les despeses ha estat a l’alça en totes les parròquies, amb l’excepció d’Andorra la Vella (-1,6%). El comú que més va gastar va ser el de la capital, amb 52,9 milions d’euros. El segueixen el d’Escaldes-Engordany (37,4 milions), el d’Encamp (35,1), el de Canillo (26,8), el de Sant Julià de Lòria (25,4), el de la Massana (21) i el d’Ordino (12,8).

Paral·lelament, els comuns van tancar l’exercici del 2023 amb un endeutament d’uns 70 milions d’euros, la xifra més baixa de la sèrie històrica (la Cambra va començar a registrar el deute dels comuns el 2007). Totes les corporacions es mantenen per desè any consecutiu per sota del límit d’endeutament que fixa la Llei de finances comunals, és a dir, amb uns percentatges inferiors al 200% de la mitjana d’ingressos dels últims tres anys. La participació dels comuns en el deute públic total –la suma del deute de les corporacions locals i de l’administració general– és del 5,6%. La xifra també suposa un mínim històric.

LES XIFRES

1 ELS COMUNS CADA VEGADA RECAPTEN MÉS

La recaptació dels comuns s’ha doblat en els últims 10 anys. Els ingressos de les parròquies ja suposen més d’una quarta part del total de l’administració.

2 IMPULS A L’ALÇA DELS IMPOSTOS DIRECTES

El 2023 la recaptació per impostos directes va augmentar el 13% respecte de l’any anterior. Aquesta xifra impulsa a l’alça els ingressos dels comuns.

3 CREIXEN LES DESPESES, PERÒ NO EL DEUTE

Tots els comuns amb l’excepció del d’Andorra la Vella van incrementar les despeses el 2023. Alhora, l’endeutament és el més baix de la història.