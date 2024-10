Educació posa la salut mental al centre del nou curs

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El curs escolar posarà el benestar psicològic dels alumnes al centre. Ho ha explicat el ministre d'Educació Ladislau Baró, a l'acte d'inauguració del curs escolar. Baró ha situat la salut mental com un dels grans reptes als quals s'enfronta la societat i, en concret, a la comunitat educativa, ja que els més joves solen ser els principals afectats per aquesta xacra.

Per aquest motiu, el ministeri d’Educació ha explicat que des del Ministeri s’està formant els docents en aquesta matèria. “Tot i que les escoles no han de tenir un paper sanitari, entenem que han de comptar amb un cert coneixement per poder entendre mínimament el que passa”, ha relatat el ministre.