El Contradans es consolida

La quarta edició del Contradans, el festival de dansa i cultura tradicional de les Valls del Nord que s’ha celebrat a la Massana, va tancar ahir amb el balanç positiu de l’organització. La consellera de Cultura del comú de la Massana, Alexia Verdaguer, va remarcar que “penso que és molt important poder transmetre les tradicions, ja que quan els petits i joves coneixen la cultura d’arrel és quan ho valoren de grans”. La codirectora de l’esdeveniment, Meritxell Rabadà, va explicar al seu torn que “tant l’altra codirectora, Sandra Tudó, com jo mateixa estem molt contentes amb la gran afluència que s’ha registrat, els tallers han tingut llista d’espera i la gent té ganes de la pròxima edició per poder-hi participar. Ha estat un cap de setmana per gaudir de les nostres tradicions i ja mirem cap al futur. Tenim moltes propostes de companyies i de parades que volen venir en properes edicions”.