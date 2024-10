La CASS no pot rebaixar una pensió sis anys després

Verificat per

La sala administrativa del Tribunal Superior ha confirmat la sentència de la Batllia i la CASS no podrà rebaixar la pensió d’invalidesa per accident laboral que es va atorgar a un assegurat l’any 2016. L’import mensual fregava els 200 euros després de calcular un grau de menyscabament del 16,7%. Sis anys més tard, el 2022, el consell d’administració de la parapública va acordar impugnar a la Batllia l’acord pres pel mateix organisme en constatar que es va calcular la pensió en base al 75% del percentatge d’invalidesa reconegut, quan tocava fer-ho respecte del 50%, i en conseqüència la prestació havia de ser de 131,78 euros.

El Superior admet que el procediment és correcte, que es pot revisar un acte “viciat de nul·litat relativa o anul·labilitat” però també que cal “examinar el termini de caducitat que resulta aplicable”. I si bé dictamina que la jurisprudència apunta que “quan es tracta de la revisió d’un acte nul de ple dret, l’acció no es troba subjecta a termini de caducitat”, en aquest cas es considera que la situació s’ha d’assimilar a termini màxim de 4 anys previst al dret civil en les accions fonamentades en motius d’anul·labilitat perquè ha de prevaldre la seguretat jurídica i “no és admissible que els actes declaratius de drets estiguin indefinidament en una situació de provisionalitat”. I més encara, afegeix la resolució, quan es tracta de l’atorgament d’una pensió d’invalidesa per accident laboral i, per tant, de naturalesa social. Els magistrats conclouen que “el recurs de lesivitat és extemporani, ja que es posa en qüestió una prestació de seguretat social consolidada pel transcurs del termini de quasi sis anys”.