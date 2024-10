Alerta per tempestes i vents aquesta nit

Alerta per vents forts i tempestesMeteo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Meteorologia ha activat l'avís groc per les tempestes i ventades fortes que es preveuen per avui al voltant de la mitjanit. El servei indica que de cara a la tarda s'incrementarà el vent de sud-oest i a la nit arribaran les precipitacions que afectaran tot el país. Les ràfegues poden arribar a 100 quilòmetres per hora en altitud.

Els termòmetres registraran màximes de 20 graus a Andorra la Vella i de 9 graus al Pas de la Casa, segons la previsió. Les pluges es mantindran tota la matinada i desapareixeran demà per donar pas a àmplies clarianes i vent feble, amb màximes com les d'avui.

Dimecres poden tornar les precipitacions a la nit per l'efecte de l'ex-huracà "kirk", que portarà de nou un augment del vent amb ràfegues de 37 quilòmetres per hora al matí al fons de vall.