Acs-dels-tèrmes s’omple de cotxes del contraban abandonats

La localitat frontera amb Andorra d’Acs-dels-tèrmes s’ha convertit en un cementeri de cotxes abandonats pels contrabandistes de tabac provinent del Principat. En unes declaracions recollides pels mitjans de comunicació francesos, l’alcalde d’aquesta localitat, Dominique Fourcade, es mostra preocupat pel nombre cada cop més gran de vehicles abandonats al seu municipi. Segons Fourcade aquests abandonaments estan directament relacionats amb el tràfic de cigarrets de contraban.

Segons l’alcalde d’Acs-dels-tèrmes, els cotxes utilitzats com a “mules” per transportar cigarrets de contraban d’Andorra a França queden ràpidament abandonats al municipi quan tenen un problema mecànic.

L’ajuntament no troba els propietaris d’aquests vehicles abandonats a la via pública, per la qual cosa es veu obligat a traslladar-los al solar de la confiscació. “Aquestes despeses d’embargament, i després destruir els vehicles, són responsabilitat del municipi”, lamenta Fourcade.

El que preocupa especialment l’alcalde és la perillositat d’aquests contrabandistes, al volant d’aquests cotxes. Segons recorden els mateixos mitjans francesos, el juliol passat una persona va perdre la vida atropellada per un d’aquests contrabandistes que s’havia negat a sotmetre’s a un control duaner. Com a resposta, es prohibeix als agents de duanes perseguir, amb cotxe, persones sospitoses de transportar cigarrets de contraban, per tal d’evitar que aquest tipus d’accidents dramàtics es produeixin, asseguren aquestes publicacions.

Aquesta situació, la de l’abandonament dels cotxes per part dels contrabandistes, no succeeix només la localitat francesa. A la duana del Pas de la Casa, tant per banda francesa com andorrana, es poden veure automòbils abandonats, amb bonys, oli per terra i rodes punxades. A l’agost hi havia una vintena de vehicles a les instal·lacions duaneres d’Andorra i que pertanyien a contrabandistes. Quan el tabac decomissat supera els 1.500 euros de valor els cotxes són automàticament immobilitzats i confiscats. N’hi ha alguns que porten dos anys en espera que se’ls emportin per ser desballestats, la majoria es troben allà des de fa 10 o 12 mesos. Hi va haver fins a 30 cotxes. Pel cantó francès la situació és la mateixa.

També es poden trobar vehicles abandonats per part dels passadors de tabac a l’Ospitalet.