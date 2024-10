La policia investiga una presumpta agressió xenòfoba

Verificat per

Verificat per

Publicat per

La matinada del diumenge de la setmana passada, cap a les 5, dos nois d’origen argentí de 31 i 33 anys van ser agredits per motius presumptament xenòfobs. Segons van explicar al Diari fonts de la policia, els dos residents es trobaven a l’estació nacional d’autobusos quan un grup d’unes cinc persones –segons sembla, també joves– van començar a increpar-los amb insults i expressions denigrants com “que tornin al seu país”.

Davant d’aquests fets, un dels residents va anar a confrontar els agressors i va rebre com a resposta un primer cop de puny. L’altre, que va voler defensar el seu amic, va rebre la pitjor part i els agressors van provocar-li una fractura nasal. El cop el va fer caure a terra.

Al moment dels fets no es va requerir el servei de la policia, sinó que l’home que va patir la fractura al nas va anar a l’hospital a tractar-se i no va ser fins a la tarda de diumenge que va decidir denunciar l’agressió xenòfoba. Per la seva banda, el seu company va presentar els fets a la policia dimecres al matí. Testimonis que van presenciar els fets van avisar el servei d’emergències mèdiques, però ningú va alertar el cos d’ordre en aquell moment. Tampoc ho van fer els agredits.

Ara, la policia està investigant els fets, que els podria tractar com una agressió motivada per la xenofòbia.