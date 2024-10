Un petit incendi trenca una finestra a Santa Coloma

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi aquesta nit s'ha saldat amb una finestra trencada a la zona de darrere de l'hotel Garden, a Santa Coloma. Segons ha explicat el servei de bombers, l'alerta pel foc s'ha produït als voltants de les dues del matí quan han començat a cremar unes andròmines que hi havia a la zona.

Les causes del foc es desconeixen a hores d'ara, ja que a la zona no hi havia res que aparentment hagués pogut provocar el foc segons ha explicat el cos de bombers. Algunes de les hipòtesis que es plantegen són que hagi estat fruit d'una burilla mal apagada o d'una barbacoa que es trobava a la zona del foc.