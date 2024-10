L’oposició a la llei òmnibus ‘estimula’ el nou espai polític de centredreta

Hi ha cada vegada més malestar en l’espai polític situat a la dreta de Demòcrates. Tot i que el descontentament ja fa temps que s’està covant, el punt d’inflexió han estat les mesures “intervencionistes” previstes en la llei òmnibus, actualment en període d’esmenes, segons constata l’empresari i polític Josep Majoral. El també conseller de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria assegura que hi ha “molta gent” preocupada per la manca d’una organització capaç de representar aquests votants.

Qui participa en aquest moviment polític incipient? Majoral no el lidera ni en té la vocació. Encara que sigui d’hora per donar noms, ja que ara com ara només hi ha hagut converses informals, el polític lauredià apunta que entre els descontents hi ha perfils vinculats a Terceravia, Demòcrates i Liberals. En resum, remarca, hi ha “gent de tots els espectres polítics que estan en certa manera desencisats amb el que tenim”.

Un altre dels trets del Govern que més inquieten aquest grup és la indefinició ideològica. Aquests votants estan “convençuts que cal un programa polític clar i concret” i que “el que s’escriu en un paper s’ha de complir fins al final”, sense modificar el projecte a meitat de mandat. “No pot ser que canviem d’opinió perquè un dia ens llevem al matí i veiem que hem rebut sis missatges de WhatsApp de crítica a una deicisó que hàgim pres. Hem de tenir una ideologia, una visió de país. No pots decebre els votants a mig mandat i dir-los que el que s’havia pactat ja no pot ser”, assenyala.

ELECCIONS

Majoral espera que aquest moviment s’organitzi i sigui capaç de formar una candidatura per presentar-se als propers comicis nacionals. “Hi ha una certa urgència per formar una llista. És una demanda de molts votants i vull confiar que serà present a les properes eleccions generals”, afirma. Tot i això, el polític lauredià recorda que encara no és el moment de parlar de noms i cognoms. “Hem d’anar pas a pas. Si no, començarem una vegada més la casa per la teulada. Si comencem a parlar de cadires i de persones i a mirar-nos el melic, no anirem bé”, apunta. El més important en aquest moment, reitera, és bastir “un projecte amb visió de país”. Quan la línia ideològica estigui ben definida, aleshores “s’haurà de buscar el millor candidat entre tota aquella gent que s’assegui a la taula de treball, sigui qui sigui i vingui d’on vingui”.

L’intervencionisme creixent del Govern, assenyala Majoral, és “el motiu principal” que mobilitza el grup. Altres qüestions que es tracten en les converses són l’acord d’associació amb la Unió Europea, la despesa de les administracions, la inversió estrangera i el sistema públic de salut. Una de les que que més preocupen Majoral és la salut de les finances públiques. “S’hauria d’avaluar molt bé quin és l’impacte de la despesa. És un dels punts en què més hauríem de treballar. Cal definir clarament fins on podem arribar. No podem incrementar els deutes de l’Estat cada any. No pot ser que predomini la idea que «com que queden quatre anys de gestió, ja s’ho trobarà el següent». La reducció de la despesa és urgent”, defensa.

Pel que fa a les relacions amb Brussel·les, Majoral assegura que hi ha “preocupació”. Això no vol dir, recalca, que en aquest entorn la posició majoritària sigui contrària a l’acord d’associació, sinó que tothom està a l’expectativa pels canvis que pot comportar el pacte. Quant al sistema públic de salut, el polític alerta que cal afrontar els “problemes de personal” que afecten els centres sanitaris. La sanitat pública, assenyala, “és un dels puntals del país que no podem deixar perdre”.

Mentre no canviïn les coses, però, Demòcrates continuarà sent el partit hegemònic en l’espectre ideològic de centredreta. La formació domina aquest espai pràcticament des de la seva fundació el 30 de setembre del 2011.

EL DEBAT

1 EL QUE MÉS PREOCUPA EL GRUP

L’intervencionisme d’algunes mesures del Govern és el que més preocupa el grup. També hi ha neguit per la despesa pública creixent, entre altres qüestions.

2 FIGURES AMB DIFERENTS SENSIBILITATS

Entre els descontents amb el Govern hi ha perfils vinculats a Terceravia, Demòcrates i Liberals, entre altres formacions polítiques.

3 L’OBJECTIU, PRESENTAR-SE A LES ELECCIONS

El grup no descarta bastir una llista per presentar-se a les properes eleccions generals. Majoral recalca que no lidera ni pretén liderar aquest espai.