Carrer lliure de fum?

Després de la prohibició de fumar en espais tancats i haver-se d’allunyar dels voltants d’hospitals, escoles o instal·lacions esportives, la proposta és ara evitar el consum del tabac en terrasses, piscines, parcs infantils i d’atraccions i, fins i tot, al carrer. Hi ha unanimitat de les respostes dels enquestats. “No crec que sigui bona idea prohibir fumar en terrasses o piscines”, ha declarat Joana Vasconcelos, incidint en el fet que pot ser un factor perjudicial per al sector hostaler. Aníbal Marques ha coindicit que “si els clients ja se n’han d’anar a fora a fumar, si s’aprovés la llei i s’implementés aquí a Andorra, es perdria molta clientela, perquè ja s’haurien d’allunyar del perímetre per fumar”. Els dos sí que han vist amb bons ulls la prohibició de fer-ho als parcs infantils i d’atraccions.

“La implementació de la llei pot tenir els seus punts negatius i positius, però estem parlant que els bars i restaurants poden patir una davallada econòmica important”, ha assenyalat Marc Pinto, afegint que molta gent deixaria de consumir als establiments després de treballar i que “comprarien la beguda i es reunirien a casa”. Pel que fa als espais on hi ha més presència d’infants, Pinto ho veu com una mesura adequada, ja que “els nens comencen a fumar més joves”. “Durant l’hivern ja veus com hi ha gent que, tot i ploure, et demana estar a la terrassa perquè puguin fumar. Si els treus l’opció de fer-ho mentre estan asseguts o menjant, estàs matant un sector dels clients”, ha criticat Jana Pasquet, gerent d’un bar-restaurant a la capital. Qui també ha estat d’acord amb el raonament de Pinto ha estat Eric Vila que, demanat per la presència d’infants en terrasses, ha mencionat que “normalment solen estar jugant al voltant o a un parc infantil proper, no hi ha tant perill”.

La prohibició de fumar als carrers majoritàriament s’ha valorat de forma negativa. “No té cap sentit que es denegui l’opció de fumar al carrer. És per evitar el consum? La gent fumarà igual a casa o altres llocs, inclús m’atreviria a dir que, tal com passa amb els botellots, passaria amb el tabac”, ha raonat Vila. Marques, Pasquet i Pinto han declarat tenir una opinió neutra, però assenyalant que, si es prohibís al carrer i no a les terrasses, seria una mesura incongruent. “Entenc que es vulgui evitar el consum del tabac i la propagació del fum. El que no entenc és que després hi hagi moltes altres substàncies nocives com el fum de les fàbriques que no es regulen”, ha criticat Vasconcelos. En cas que s’implementés la mesura a Andorra, els enquestats han valorat que hi hauria un fort rebuig per la seva part.