Andorra referma el compromís amb el francès

La sessió plenària de la Cimera de la Francofonia, amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i d’una cinquantena de caps d’Estat i de Govern va adoptar ahir la Declaració de Villers-Cotterêts, que referma el compromís amb el foment de la llengua francesa, en particular per les oportunitats laborals que pot oferir als joves a escala mundial. A més, la Declaració, no només manifesta el compromís amb la promoció de la igualtat de gènere i davant dels reptes del canvi climàtic, sinó que condemna les violacions del dret internacional humanitari. El cap de Govern va explicar durant el diàleg establert a la taula rodona el fort vincle d’Andorra amb la seva pròpia llengua oficial, el català, però també amb l’ús de la llengua francesa en un context multilingüe.