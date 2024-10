La policia investiga una possible agressió xenòfoba

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A la matinada del diumenge, cap a les 5, dos nois d'origen argentí van ser agredits per motius presumptament xenòfobs. Segons ha explicat la policia, els dos residents es trobaven a l'estació quan un grup de 5 persones van començar a increpar-los amb insults com "que tornin al seu país".

Davant d'això, un dels residents va anar a confrontar als agressors i va rebre el primer cop de puny. L'altre, que va voler defensar al seu amic, va rebre la pitjor part i els agressors van provocar-li una fractura nasal.

Al moment dels fets no es va requerir el servei de la policia, sinó que l'home que va patir la fractura al nas va anar a l'hospital a tractar-se i no va ser fins a la tarda de diumenge que va decidir denunciar l'agressió racista. Per la seva banda, el seu company va presentar els fets a la policia el dimecres al matí. Ara, la policia està investigant els fets.