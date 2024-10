Participació andorrana a les XI Jornades per a l'excel·lència

HandSolo a les Jornades per a l'excel·lènciaJ.T.

Els testimonis de diversos joves a l’hora de superar obstacles de tot tipus han marcat les darreres sessions de les XI Jornades per a l’excel·lència que s’han celebrat els dies 4 i 5 d’octubre al pavelló d’Esterri d’Àneu, que s’ha omplert cada dia.

Pert part d'Andorra, a les xerrades ha participat David Aguilar, un jove bioenginyer que va néixer sense un braç i que s’ha frabricat una pròtesis biònica amb peces de Lego. També conegut com HandSolo, ha dit que “les diferències no són objectes de burla i un bracet no demostra discapacitat sino tot el contrari”. Aguilar ha compartit taula amb Blanca Cusiné, CEO d'Arcusin, que ha explicat també la seva història de superació.

Els ponents han destacat la resiliència, la generositat, l’amor i la solidaritat com els valors bàsics que els han ajudat a superar els obstacles que s’han trobat a la vida. Un tercer testimoni, el de la jove andorrana Paula Sopena, ha completat la taula explicant les seves diverses implicacions en projectes de voluntariat on ha destacat que els joves aposten per aquest tipus d’activitat desinteressada.

Als testimonis sobre els valors s’han afegit els casos, antre altres, dels dos

piragüístes pirinencs que han guanyat diploma olímpic en els darrers Jocs de París. Mònica Dòria i Miquel Travé han coincidit en explicar com han hagut de combinar els estudis universitaris a Barcelona amb els entrenaments a la Seu d’Urgell o les competicions arreu del món i com caldria potenciar la formació al Pirineu.

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha destacat en el seu parlament la qualitat de les taules i de les lliçons que han donat a les administracions. També ha detallat les accions del Govern en matèria de joventut com el foment de l'emancipació i l’elaboració del Pla Nacional de Joventut, que ha estat treballat de forma conjunta amb el jovent andorrà.