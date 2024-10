El noi detingut al riu ingressa a salut mental després d’un altre incident

El jove que diumenge de la setmana passada va ser arrestat banyant-se al riu a la carretera de la Rabassa amb 110 grams d’haixix a sobre i que posteriorment va quedar en llibertat va tornar a ser controlat ahir per la policia a causa d’un nou incident. La patrulla el va dur a l’hospital i, segons va explicar la mare, va quedar ingressat a la planta de salut mental. És d’on no hauria d’haver sortit, va tornar a denunciar la dona, posant de manifest que els fets li han donat la raó, mentre lamentava que “sembla que estiguin esperant que passi una desgràcia”.

La dona ja va relatar aquesta mateixa setmana al Diari que lluita per aconseguir la incapacitació del jove, que té 24 anys, per tal que se sotmeti al tractament que necessita per les addiccions i les patologies mentals que pateix, perquè “ell no és conscient de la seva gravetat”. La policia el va detenir diumenge passat, pocs dies després que li donessin l’alta de la unitat d’aguts perquè dos psiquiatres van avaluar que no hi havia motiu per mantenir un ingrés involuntari. Va quedar en llibertat l’endemà de l’arrest perquè el fiscal va determinar que no estava en condicions de declarar i la mare li va tornar a perdre la pista. Però ahir novament una patrulla va haver d’intervenir en un incident relacionat amb el lloguer d’un cotxe, el van traslladar a l’hospital i van avisar la progenitora. “És una negligència de l’hospital haver-lo deixat sortir”, va denunciar. La dona, que el va poder veure quan la patrulla el traslladava al servei d’urgències perquè l’examinés un psiquiatre, va lamentar que “estava en molt mal estat, què hauria passat si arriba a llogar un vehicle. Estic molt indignada”. El noi havia tornat a prendre tòxics. Una addicció que es remunta anys enrere; als 16 va començar a consumir i ha passat per l’UCA i un centre català sense resultats. La mare clama perquè les institucions l’escoltin i acabi el calvari de la família.