Neteja continuada de l’aigua afectada pel vessament de gasoil

Verificat per

Verificat per

Publicat per

La neteja de l’aigua del riu Madriu contaminada pel vessament de gasoil de dimarts es continua fent amb el suport d’un separador d’hidrocarburs, segons va informar el Govern. La màquina permet treballar de manera contínua per xuclar l’aigua del riu, separar l’hidrocarbur i tornar a abocar l’aigua neta en un procés més ràpid que el que es feia inicialment des de camions de manera puntual, van destacar des de Medi Ambient.

La màquina es va instal·lar dijous a la zona del pont de la Tosca, on es troba la barrera de contenció de l’hidrocarbur que segueix absorbint el gasoil. El ministeri de Medi Ambient va informar que la feina de contenció està funcionant i s’ha notat una millora en l’olor, que ja no es nota tant, tot i que es remarca que “encara hi ha hidrocarbur al riu”.

El ministeri va assenyalar que les tasques de neteja continuaran de manera ininterrompuda i és “imprevisible” avançar quant poden durar perquè continua sortint líquid contaminant. Els tècnics exposen que la pèrdua de gasoil per la fuita de la cisterna que es va carregar dimarts en un edifici de la carretera d’Engolasters va provocar filtracions al subsol i el que va arribar inicialment a l’aigua va ser el líquid que va emanar de la roca, fet que suposa que encara hi ha hidrocarbur que ha d’anar emanant i sortint cap al riu.

Medi Ambient treballa en la investigació per esbrinar les causes de la fuita de la cisterna de l’edifici d’on van sortir uns 4.400 litres de gasoil. El departament està recollint informació per decidir si cal obrir un expedient en funció de l’element que es determini que ha fallat, i que aniria dirigit a la comunitat de veïns del bloc de pisos o al distribuïdor.