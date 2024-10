Les pintures murals tripliquen les visites de l'Espai Columba

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El retorn de les pintures murals de Sant Esteve ha constatat que hi ha un gran interès pel patrimoni cultural del país. L'Espai Columba, lloc on estan ubicades, ha aconseguit disparar les visites d'ençà que van arribar les dues peces al Principat, el passat 1 d'agost. L'equipament museístic ha vist com l'afluència d'assistents s'ha gairebé triplicat en un sol mes, passant dels 1.141 visitants el mes de juliol als 3.097 a l'agost.

"Dels visitants, molts són del país", explica la cap d'àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella. "Les pintures són un esforç que s'ha fet des del ministeri per la ciutadania i aquests han respost", valora Casabella sobre l'assistència. Les visites no només s'han incrementat en molt poc temps, sinó que també es veu reflectit si es compara amb les dades de l'agost del 2023. En aquell període les xifres de visitants van ser de 1.742.

Les dues obres d'art estan generant molt d'interès i estan despertant molta curiositat. "Els guies ens diuen que els visitants fan moltes preguntes", assenyala la responsable de Museus i Monuments. Els treballs artístics són d'un estil que es coneix com a 1.200 i està sorprenent a l'àrea de museus del Govern perquè "amb les pintures romàniques no veus aquest interès", detalla Casabella.

Davant l'increment que hi ha hagut, el ministeri de Cultura ha decidit ampliar la gratuïtat de l'entrada durant tot el mes d'octubre perquè els andorrans puguin continuar gaudint de les dues creacions, 'El bes de Judes' i 'La flagel·lació'. Aquesta mesura només es contemplava pels mesos d'agost i setembre, però davant l'èxit, s'ha optat per allargar-ho. Durant tot aquest temps, des del museu han organitzat diferents propostes per fomentar les visites, una estratègia que també es desenvoluparà ara a l'octubre. Fins ara s'han convidat diferents col·lectius, hi ha hagut visites guiades i "tota una bateria d'accions perquè el públic vingui i les gaudeixi", comenta la cap d'àrea de Museus i Monuments. De fet, una de les premisses del Govern en recuperar el patrimoni cultural del país és que els ciutadans descobreixin l'art i el gaudeixin perquè aquestes pintures "són seves", exposa Casabella. Per aquest motiu, la intenció per aquest mes és remar en la mateixa direcció, convidant a col·lectius o preparar activitats didàctiques per les escoles per continuar apropant el patrimoni a la ciutadania.

Un altre creixement experimentat durant aquest estiu ha estat el dels centres d'art. El nombre de visitants de pràcticament tots els museus que gestiona el Govern han pujat. L'estiu del 2024 (juliol i agost) es van registrar un total de 24.114 persones, mentre que pel mateix període de l'any passat va ser una xifra inferior, de 23.259. Es tracta d'una diferència de 855 visitants. I això que l'any passat hi havia un equipament de més, ja que el Museu Postal s'ha tancat i no està obert presencialment, només està disponible en format digital. "Tots els museus han pujat, menys la farga Rossell", precisa Casabella, que detalla que des del departament han fet "molta difusió" per atreure el públic i que tenen constància que "hi ha un increment de visites en els museus quan plou".

El santuari de Meritxell fa caure els visitants del programa 'Romànic de bat a bat'

El programa 'Romànic de bat a bat', que enguany estrenava novetat obrint les esglésies romàniques fins a les 7 de la tarda de dimarts a dissabte, ha experimentat una disminució de 982 visitants en comparació amb l'estiu de l'any passat. El 2023 van visitar el conjunt d'esglésies del país 42.298 persones, mentre que aquest 2024 ho han fet 41.316. El principal motiu de la baixada han estat el nombre de persones que han acudit a les visites guiades del Santuari de Meritxell, ja que entre juliol i agost 15.656 persones van participar-hi, mentre que durant el mateix període del 2023 n'hi va haver 18.179. Pel que fa a la resta de basíliques -Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Sant Climent de Pal, Sant Serni de Nagol, Sant Miquel d'Engolasters i Sant Joan de Caselles- han rebut més visitants que la passada temporada estival amb 25.660 visitants, pels 24.119 del 2023.

El recinte eclesiàstic amb més bona entrada aquest estiu ha estat Sant Joan de Caselles, amb una afluència de 9.287 persones; seguida per la de Sant Martí de la Cortinada, amb 5.289. En aquests dos casos, en les dues basíliques ha vingut més gent que l'últim estiu, un fet que també ha experimentat l'església de Sant Climent de Pal (4.485). Pel que fa a les que han experimentat una disminució en comparació amb el període estival del 2023 destaquen Sant Miquel d'Engolasters (3.806), Sant Serni de Nagol (611) i Sant Romà de les Bons (2.182). Pel que fa a Sant Miquel d'Engolasters ha patit una davallada de 363 persones, Sant Serni de Nagol ha perdut 181 visitants i Sant Romà de les Bons 36.