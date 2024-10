FEDA organitza tallers infantils a l'Illa per recollir idees sobre la renovació del Museu

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre comercial Illa Carlemany s'ha convertit aquest dissabte en l'escenari d'uns tallers infantils organitzats per FEDA, que tenen com a objectiu recollir idees per la renovació del MW Museu de l'Electricitat. "Després de quinze anys, el museu de l'electricitat s'ha de reformar perquè li volem donar un enfocament més sostenible i incorporar més temes sobre la transició energètica, sense deixar de banda la producció i la història, que ja són molt importants, però ara volem ampliar la base" ha explicat la coordinadora del museu, Fran Alcàzar, qui també ha detallat que aquest procés de renovació del museu inclou una fase participativa on estan intervenint diferents actors.

"Es tracta d'un procés participatiu on participen tots els treballadors de FEDA que, des de les seves àrees, expliquen què és el que fan i què és el que ells pensen, i què és important que la gent conegui de la seva feina" ha comentat, Alcàzar, qui ha detallat que, a més, també hi participen autoritats, visitants i professors, i especialment els nens, com a públic principal del museu. "Ara estem treballant amb els nens, que són el públic principal del museu, i ens estan aportant les seves idees sobre què els agradaria trobar, com ara més espais o tractar alguna energia específica. L'energia solar ha estat una de les més mencionades, i això ens fa estar molt contents" ha afegit la coordinadora del museu.

Alcázar ha explicat que, de moment, aquest és el punt de partida per començar a treballar en el projecte. "Hi haurà un període de temps per avaluar com podem integrar tot aquest contingut al recorregut i als materials disponibles" ha indicat, la coordinadora del museu, qui, a més, també ha avançat que, tot i que l'objectiu principal del centre serà continuar transmetent els valors de la sostenibilitat, també se li prestarà una atenció significativa al tema de la interactivitat. "El procés serà llarg, ja que ara mateix el projecte acaba de començar. No obstant això, calculem que d'aquí a un any podrien començar les obres" ha afegit, Alcázar.