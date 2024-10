Clam del pare del pres a Rabat perquè la Batllia aturi l’extradició

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les darreres notícies mèdiques del seu fill han elevat encara més la preocupació de Juan Miguel Martínez. És el pare de l’home espanyol pres a Rabat (el Marroc) fruit de l’ordre de recerca i captura internacional que Andorra havia activat al seu dia per una causa relacionada amb tràfic de drogues. Les autoritats marroquines el van controlar a l’aeroport de Tànger el 2 de juliol i el 2 de setembre rebien la petició d’extradició per part de la Batllia. Però el progenitor denuncia que el procés per traslladar-lo a Andorra i que respongui davant de la justícia es pot estendre entre set i vuit mesos, un termini de temps fatal per a un malalt de càncer que, denuncia, no està rebent cap tractament. És per això que llança un prec: que la batlle encarregada del cas aturi l’extradició perquè el reclús pugui tornar a València i al tractament que estava seguint.