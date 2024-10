Antònia Font omple el Prat del Roure

Verificat per

Wold Vision. Canal +. Antònia Font va sortir ahir a la nit a l’escenari del Prat del Roure sota l’atenta mirada d’unes antenes parabòliques reconvertides en làmpades. Al fons, una pantalla gegant traduïa les lletres de les cançons en imatges. La música del grup encapçalat per Pau Debon (veu) i Joan Miquel Oliver (guitarra, veu i composició) sempre ha tingut vocació cinematogràfica. Si tornem a escoltar una vegada i una altra els clàssics de la banda és perquè ens fan somiar com quan encara no havíem de patir per la feina, el lloguer del pis i l’assegurança del cotxe.

Un moment del concert d’Antònia Font a la sala del Prat del Roure.Fernando Galindo

Les 646 persones que van omplir la sala volien fer volar de nou la imaginació. Volien retrobar-se amb l’univers Antònia Font. El viatge per la discografia dels mallorquins, però, no va ser un exercici de nostàlgia ensucrada. El pop oníric, juganer i a voltes naïf dels illencs mai no perd la frescor de la primera vegada. Sempre és nou.

El concert va allargar-se més d’una hora i mitja. Tot i que, com no podia ser d’una altra manera, els èxits més coneguts pel públic van ser els protagonistes de la vetllada, tampoc no van faltar les cançons d’Un minut estroboscòbica. Amb aquest darrer treball, publicat el 2022, Antònia Font va trencar 10 anys de silenci.

A part del mestratge en l’ús dels efectes lumínics i de les projeccions de vídeo, un altre aspecte destacable del concert va ser la qualitat del so. Gairebé trenta anys sobre els escenaris es fan notar. Les lletres no es confonien amb la música i es podien seguir sense dificultat. El volum de la bateria era l’adequat: acompanyava la resta d’instruments sense esborrar-los del mapa. Els arpegis de la guitarra i els acords i melodies del teclat eren clars i nítids. El to del baix era perfecte.

El concert d’Antònia Font d’ahir a la nit a la sala Prat del Roure va obrir la quarta edició del cicle Transversals, organitzat pel comú d’Escaldes-Engordany. La pròxima activitat del programa (dimecres 16 d’octubre) serà la conferència del doctor en Geografia Humana per la Universitat de Barcelona Lluís Frago.