Andorra se suma a una declaració per consolidar la pau en l’espai francòfon

La sessió plenària de la Cimera de la Francofonia, amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, entre la cinquantena de caps d’Estat i de Govern assistents i un total d’un centenar de participants, ha adoptat la Declaració de Villers-Cotterêts, que referma el compromís amb el foment de la llengua francesa, en particular per les oportunitats laborals que pot oferir als joves a nivell mundial. A més, la Declaració, no només manifesta el compromís amb la promoció de la igualtat de gènere i davant dels reptes del canvi climàtic, sinó que condemna les violacions del dret internacional humanitari.

Durant la Cimera, s’han celebrat diverses taules rodones, amb participació de líders polítics i de joves emprenedors. Xavier Espot ha estat l’encarregat de presidir una d’aquestes taules rodones, centrada en la innovació en francès per al treball dels joves, en la qual han pres part, entre d’altres, els primers ministres d’Armènia, Nikol Pachinian, i de Bèlgica, Alexandre de Croo; els presidents de la República Centreafricana, Faustin Archange Touadera; del Txad, Mahmat Idriss Deby Itno; de Sao Tomé i Principe, Carlos Vila Nova; i altres representants polítics del Vietnam i Vanuatu.

El cap de Govern ha explicat durant el diàleg establert a la taula rodona el fort vincle d'Andorra amb la seva pròpia llengua oficial, el català, però també amb l'ús de la llengua francesa en un context multilingüe. En aquest sentit, Xavier Espot ha explicat que Andorra va facilitar juntament amb Guatemala una resolució sobre el multilingüisme a les Nacions Unides per refermar la importància de la diversitat lingüística en les relacions internacionals.

Xavier Espot ha estat l’encarregat d’exposar a la sessió plenària de la Cimera de la Francofonia les conclusions de la taula rodona que ha presidit per fomentar l’accés al mercat laboral dels joves en l’espai francòfon. Entre les accions sorgides, Espot ha proposat, entre altres, que l’OIF desenvolupi programes que incentivin l’esperit emprenedor, fomenti la formació basada en la digitalització o implanti plataformes d’incubació de projectes emprenedors en l’àmbit francòfon que facilitin que els joves tinguin més oportunitats laborals. En aquest sentit, ha destacat que reforçar l’ús de la llengua francesa, parlada per més de 300 milions de persones, també permet l'accés a tot un mercat d’oportunitats.

TROBADES AMB MÒNACO I CANADÀ

Espot s’ha reunit amb el príncep Albert II de Mònaco. Els dos han coincidit que l’entrada en vigor del conveni per evitar la doble imposició (CDI) el juliol del 2023, contribuirà a potenciar les relacions econòmiques. De fet, avui els dos mandataris han comentat la possibilitat d’organitzar una missió econòmica d’Andorra a Mònaco per explorar sinergies empresarials. Serà un dels punts que es desenvoluparan fruit de la signatura del protocol d’entesa sobre amistat i cooperació general signat entre Andorra i Mònaco el 2022.

Espot, que ha comentat amb el príncep monegasc en quin punt es troben els procediments de cara a la signatura de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, ha convidat Albert II a visitar Andorra l’any vinent amb motiu dels Jocs dels Petits Estats d’Europa.

Entre els diversos intercanvis mantinguts amb motiu de la Cimera de la Francofonia, cal destacar la trobada que ha mantingut el Cap de Govern amb el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, per intensificar les relacions entre els dos Estats. El cap de Govern li ha traslladat l’interès del Principat per signar un conveni per evitar la doble imposició (CDI) i potenciar les relacions econòmiques entre Andorra i el Canadà.