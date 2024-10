Rossell defensa digitalitzar l'administració per assegurar la competitivitat i sostenibilitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, va exposar les bases de l'estratègia digital del país en la jornada 'Construint l'administració pública digital d'Andorra' que ha reunit avui les principals figures del sector tecnològic i institucional del Principat a l'#ecityAND24. La trobada ha estat organitzada per eCityclic en col·laboració amb AGTIC i amb el suport de SEMIC Andorra, segons indica l'empresa.

Rossell ha presentat el nou Pla de Transformació Digital d'Andorra (PdTDA) 2024-2027, que estableix les línies mestres per consolidar un model de governança digital eficient i integrador, d'acord amb els estàndards europeus. "L'objectiu és garantir que totes les administracions públiques del país estiguin digitalitzades i interconnectades, oferint serveis moderns i accessibles per a ciutadans i empreses", ha declarat Rossell, subratllant la importància d'una digitalització completa que asseguri la competitivitat i sostenibilitat del país.

A la jornada s'ha celebrat la taula rodona 'Preguntes freqüents de l'Administració Electrònica a Andorra', moderada per Jordi Masias, General Manager d'AGTIC Andorra, que ha reunit representants de diverses institucions clau, com Arnau Costa (cap d'àrea de Noves Tecnologies del comú d'Andorra la Vella), David Vicente (director del Programa de Transformació Digital d'Andorra Digital), Lídia Arbués (cap de l'àrea d'Arxius i Gestió de Documents del Govern d'Andorra) i Joaquim Mestres (COO d'eCityclic). L'organització destaca que la sessió ha estat una oportunitat per debatre sobre els reptes que afronta l'administració andorrana en el seu procés de transformació digital i per explorar solucions concretes que impulsin una gestió pública més eficient i transparent.

La jornada també ha servit per presentar les novetats d'eCityclic, una empresa informàtica de Lleida especialitzada en el desenvolupament de software i solucions web per a l'administració pública, explica l'empresa.