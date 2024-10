Persecució policial per detenir un conductor ebri i drogat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un conductor de 27 anys ha estat arrestat després de ser perseguit per la policia per saltar-se un control a Andorra la Vella i "fugir a gran velocitat fent cas omís als senyals dels vehicles policials", segons informa el cos de seguretat. El jove, que estava de turisme al país, va ser localitzat pels agents a la carretera de l'Obac on havia deixat el vehicle estacionat en una zona privada d'un complex residencial d'Escaldes on va accedir trencant la barrera d'entrada.

El detingut va donar una taxa d'alcoholèmia d'1,68 grams per litre de sang, va donar positiu a la prova de drogues i portava a sobre 0,3 grams de cocaïna, detalla el servei d'ordre. El jove està acusat d'un delicte contra la seguretat col·lectiva i contra la salut pública. La policia indica que el cost de reparar la barrera d'accés al complex residencial és d'uns 2.500 euros.

Permís retirat

La policia ha fet pública també la detenció d'una dona de 47 anys aquesta setmana per conduir incomplint una decisió judicial de retirada del permís de conduir.