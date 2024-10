Neix la Plataforma Andorrana per la Llengua per “ampliar l’ús del català”

Andorra compta, des d’avui, amb una delegació de Plataforma per la Llengua. Presidida per Marc Vila, la Plataforma Andorrana per la Llengua neix amb l’objectiu d’ampliar l’ús del català i millorar-ne la qualitat. “És un artefacte al servei de la llengua i de la nostra identitat”, ha remarcat Vila, que ha indicat quins han estat els impulsors de la delegació: una part de la societat civil compromesa amb l’idioma i l’eix global de l’entitat, l’eix que actua des de Barcelona i lliga totes les delegacions, presidit per Òscar Escuder.

Vila ha dit que Plataforma Andorrana per la Llengua gaudirà d’autonomia, però caminarà sobre “les línies globals” de Plataforma per la Llengua. El president també ha avançat l’entitat neix per “treballar per la llengua” i les “col·lateralitats polítiques” queden fora del seu camp d’actuació. Ara bé, sí que exerciran pressió: “No hem de deixar que les institucions facin tota la feina”.