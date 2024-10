L'AR+I presenta a França els resultats de 18 anys de seguiment de papallones

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Recerca + Innovació (AR+I) ha participat al Colloque Pollinisateurs et aires protégées, que s’ha celebrat aquesta darrera setmana de setembre a Prada de Conflent, i que ha estat organitzat per les Réserves Naturelles Catalanes i per l’OPIE (Office pour les Insectes et leur Environnement). Durant l’esdeveniment, dos investigadors de l’eix muntanya d’AR+I han presentat el projecte de seguiment del BMS (Butterfly Monitoring Schéme), que s’efectua anualment de forma ininterrompuda des de fa 18 anys, i també han exposat el treball que s’ha dut a terme aquest estiu en la recerca de noves poblacions d’espècies de papallones catalogades com en perill d’extinció o amenaçades a la nostra legislació. Una acció que respon a les mesures definides en els seus respectius plans de recuperació o plans de seguiment i conservació respectivament.

Pel que fa al BMS, cal destacar que consisteix en un seguiment exhaustiu coordinat per AR+I i efectuat per investigadors de la mateixa institució, per tècnics dels parcs naturals andorrans i també per voluntaris. Aquest treball ha permès acumular un interessant conjunt de dades de presència d’espècies de ropalòcers i així s’ha pogut estudiar la seva evolució.

D’aquesta manera, el col·loqui ha permès l’intercanvi de coneixements entre aquests països transfronterers per així poder seguir tirant endavant el seguiment i la conservació d’aquests animals imprescindibles pel medi ambient.

Durant tota la jornada diferents experts del territori francès i català han presentat els seus respectius plans d’acció a favor dels pol·linitzadors, on es descriuen detalladament les accions necessàries per intentar conservar aquest gran grup d’invertebrats. També han compartit la seva experiència en diferents accions de divulgació i educació ambiental i, finalment, s’han presentat alguns estudis científics duts a terme en aquests territoris.

De forma addicional, també ha tingut lloc una reunió tècnica entre experts dels tres països amb l’objectiu de confeccionar les línies de treball del projecte de pol·linitzadors que es preveu que s’iniciï en els pròxims mesos a l’est dels Pirineus. Des d’AR+I es preveu poder aprofitar l’oportunitat d’adhesió a aquest projecte per aprofundir en el coneixement dels nostres pol·linitzadors.