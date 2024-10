Jornada per aprofundir en els coneixements sobre la IA

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Jornada Empresa 2024, organitzada per Andorra Telecom, va aplegar ahir a més de 200 persones de diferents empreses que es van endinsar en el món de la intel·ligència artificial (IA) i van conèixer els seus usos, advertir dels perills i desmentir molts mites sobre aquesta eina que “és imparable”, segons va qualificar l’enginyer de software d’Andorra Telecom Èric Risco. “Les empreses han de perdre-li la por per intentar provar coses. Han de veure què és el que sap fer bé, què és el que sap fer més o menys bé i què és el que realment fa molt bé per poder implementar-ho en el seu dia a dia”, va declarar el també ponent, que va focalitzar el seu discurs en les diferents utilitats de la IA. Per la seva banda, el director de l’oficina digital d’Andorra Telecom, César Marquina, va revelar que la temàtica de la jornada pretén “aportar aquest coneixement, aquest pragmatisme, perquè les empreses de qualsevol sector, la puguin utilitzar”.