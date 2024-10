Els autobusos porten 20.000 persones al dia

Les diferents línies d’autobús van transportar 7,3 milions de persones l’últim any. La xifra suposa un increment del 19% respecte de l’any anterior i un creixement gairebé tres vegades major comparat amb les persones que utilitzaven el transport públic quan va començar la concessió actual el 2019 (2,6 milions). D’ençà que l’executiu va fer el servei gratuït les xifres de viatges també s’han doblat. Els més de 7,3 milions d’usuaris es van traduir en 20.000 validacions al dia entre el setembre del 2023 i el del 2024, 13.400 més que els que es van registrar després de la pandèmia en el mateix període de temps entre el 2021 i el 2022. Aquestes dades les va compartir el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, en una roda de premsa per fer balanç de l’estat del transport públic.

“La millora del servei ha creat una cultura del transport públic que abans no teníem”

“El transport públic ajuda que cada dia es retirin 5.000 cotxes de la carretera” David Forné, Secretari d’Estat de Transports

La gratuïtat i la millora del servei “ha creat una cultura del transport públic que abans no teníem”, va explicar Forné. En aquest sentit, el secretari d’Estat va dir que el servei d’autobús retira de les carreteres “5.000 cotxes al dia” i ajuda a la conservació del medi ambient amb la reducció dels gasos d’efecte hivernacle. A més, que l’ús de l’autobús augmenti repercuteix a les butxaques dels usuaris, ja que “no han de gastar diners en combustible ni pàrquings per desplaçar-se”, va afegir Forné.

UN MES DE BUS NOCTURN

El primer mes de funcionament de les línies nocturnes d’autobús ha donat, de mitjana, servei a 200 usuaris al dia ajuntant els serveis de dilluns a dijous i els de cap de setmana. Separats, la mitjana se situa en 131 tiquets entre setmana i 386 els divendres, dissabtes i diumenges. Entrant al detall de les dades, Forné va explicar que la línia nocturna entre setmana que té més afluència és la BN2 (45%, 65 validacions diàries), que connecta Andorra la Vella amb Encamp i Canillo. La segueix la BN3 (32%, 39 validacions diàries) que connecta Andorra la Vella amb Ordino i Arinsal. En tercera posició es troba la BN1 (23%, 26 validacions diàries) que enllaça Andorra la Vella amb Sant Julià de Lòria. En total, s’han ofert 6.000 transports nocturns durant el primer mes del servei.

La connexió nocturna amb el Pas de la Casa, de moment, s’està estudiant per saber com s’hauria de posar en marxa. Forné va explicar que l’objectiu és que s’adapti cada línia a la necessitat dels usuaris i, per tant, Govern està estudiant el feedback que estan rebent per veure de quina manera s’impulsa el servei.