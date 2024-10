Els afectats pel toluè estan decidits a portar la causa fins a Estrasburg

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La sentència de la sala civil ha caigut com un gerro d’aigua freda a Manel Álvarez i Virgínia Claverol, la parella que a final de febrer del 2022 va haver d’abandonar el seu habitatge per la contaminació originada per la cola amb toluè que la constructora que feia la reforma del pis veí va usar en l’aïllament d’una paret. Tal com va avançar el Diari, la segona instància ha confirmat íntegrament la resolució de la Batllia i imputa a la parella part de la responsabilitat en la situació per no haver seguit les recomanacions dels tècnics que van acudir al seu domicili després del succés i no haver ventilat activament els espais. “Nosaltres estàvem a casa nostra, hem hagut de marxar i a sobre som responsables. Jo no he posat la cola”, va afirmar ahir Álvarez. Els demandants denuncien que els magistrats han valorat erròniament les proves i interpretat malament les conclusions dels peritatges i prediuen que no tindran gaire més sort en la pròxima via, la del Constitucional. Per això ja declaren estar decidits a acudir a Estrasburg perquè se’ls reconegui la vulneració de drets.