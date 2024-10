La direcció de la Comella vol incorporar dotze agents

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre penitenciari de la Comella necessitaria incorporar una dotzena més d’agents per assolir una xifra correcta i ajustada de treballadors, segons va dir ahir Miquel Àngel Garcia, director del departament d’Institucions Penitenciàries, durant la celebració del Dia de la patrona de l’àrea. Garcia va situar en 75 el nombre d’agents al qual aspira el departament per poder gestionar amb seguretat i normalitat el dia a dia de la presó. Justament en aquest sentit, el dels recursos humans necessaris, la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, va informar de la convocatòria recent d’un concurs de promoció per sumar cinc agents penitenciaris més. El concurs compta ja amb onze aspirants. Les proves començaran la setmana vinent. “És una injecció important d’aire fresc”, va apuntar Garcia.