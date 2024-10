El Consell General reivindica la lluita contra el canvi climàtic a l'Assemblea de l'OSCE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegació del Consell General formada per Meritxell López, Pol Bartolomé, Carles Naudi i Noemí Amador han viatjat a Irlanda per abordar temes com la migració, els conflictes armats i la lluita contra el canvi climàtic. Enguany l'Assemblea Parlamentària de l'OSCE s'ha celebrat a Dublín i s'ha dividit en tres sessions on Meritxell López ha reivindicat la importància d'abordar la crisi climàtica. "“La lluita contra el canvi climàtic i l'acompliment de l'Acord de París han de ser el centre de les nostres polítiques i esforços legislatius", ha remarcat. A més ha volgut destacar que el canvi climàtic " representa un risc col·lectiu a escala mundial, suposant una amenaça addicional per a les zones geogràficament vulnerables i els països sense litoral", ja que "és un factor multiplicador d’altres riscos per a la seguretat global"