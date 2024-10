El col·legi d'advocats lamenta que seran els majors afectats per l'acord amb la UE

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El col·legi d'advocats ha lamentat que el seu sector serà el sector més perjudicat per l'acord d'associació. La degana de la institució, Sònia Baixench, ha lamentat després de la cerimònia de la toga que "la prestació de serveis i l'obertura de fronteres anirà en contra nostre". Per mirar de posar-hi remei, Baixench ha explicat que volen participar en les quotes que es fixin per permetre professionals lliberals.

El que està clar, ha seguit Baixench, "és que el que es va demanar com a col·lectiu no es va aconseguir, ja que volíem que es limités la prestació de serveis".

A més, ja s'estarien notant els primers efectes de l'obertura de fronteres. Baixench ha destacat que comencen a notar la pressió de "col·legis de fora que volen pujar aquí" a treballar.

El col·legi també ha iniciat internament un torn de paraula perquè tothom digui el que pensa sobre l'acord i es pugui arribar a un consens comú.

Les declaracions han estat després de la cerimònia de la toga, on s'ha homeatjat als lletrats que porten més de 25 anys de professió i als nouvinguts que han fet el jurament.