Una plataforma inicia una recollida de firmes per canviar la Llei de Sòl

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El moviment SOS Andorra ha impulsat un manifest ciutadà per canviar la Llei de Sòl davant "l'excés d'edificació i l'ús irracional de sòl que malmeten de forma irreversible l'equilibri i la cohesió social, mediambiental, urbanística i paisatgística del país amb un impacte directe en la salut de la població".

Segons el comunicat, "el caràcter especulatiu de la construcció actual provoca una vulneració flagrant de drets com ara el d'un habitatge digne per a tothom i la conservació del patrimoni andorrà". Per ara, el manifest es troba a la plataforma change.org i compta amb 330 firmes des de que es va crear el 6 de setembre de 2024.

Des de Sos Andorra demanen reformar la Llei General d'Ordenació del Territori i l'Urbanisme, revisar el model actual d'inversió estrangera, reconduir el creixement quantitatiu, entre d'altres que ajudin a "redefinir amb urgència el model de país".