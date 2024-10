Augment de les estafes de falses inversions a internet

Les estafes a través de les xarxes socials són un frau que, cada cop més, està a l’alça. Per aquest motiu, la policia, amb el suport de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), va alertar ahir de nou la ciutadania sobre les estafes relacionades amb falses inversions.

Segons expliquen en un comunicat, entre els mètodes per enganyar les víctimes destaquen el de “suplantar a les xarxes socials perfils de persones que asseguren haver fet inversions en criptomoneda i haver tingut molt d’èxit”. Els estafadors es fan passar per familiars o persones properes per tal que els damnificats caiguin a la trampa. També creen anuncis falsos, amb el reclam de guanyar molts diners amb una petita inversió, en molts casos protagonitzats per personatges famosos per donar credibilitat.